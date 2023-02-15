Metro и «Сбермаркет» открыли даркстор на 1 тыс. кв. метров для доставки в центр Москвы за час

Компания оптовой торговли Metro и сервис доставки продуктов «Сбермаркет» открыли отдельно стоящий даркстор площадью более 1 тыс. кв. метров в районе Дубровка в Москве. Об этом RB.RU сообщил представитель «Сбермаркета».
Открытие даркстора должно сократить время доставки для клиентов из Центрального и Восточного округов столицы до одного часа. Ранее интервал доставки составлял в среднем несколько часов.
Склад вмещает около 5 тыс. товарных позиций, которые пользуются спрсом у клиентов. В помещении предусмотрены зоны с разными температурными режимами, чтое позволяют разместить как продукты с длительным сроком хранения, так и фреш, ультрафреш, а также заморозку.
Рядом с даркстором находится действующий торговый центр Metro, откуда сборщики смогут забирать недостающие товары.
Это второй совместный даркстор Metro и «Сбермаркета», первый открылся в конце 2021 года в районе Печатники.
Фото на обложке: Unsplash
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