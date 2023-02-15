Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Metro и «Сбермаркет» открыли даркстор на 1 тыс. кв. метров для доставки в центр Москвы за час

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Компания оптовой торговли Metro и сервис доставки продуктов «Сбермаркет» открыли отдельно стоящий даркстор площадью более 1 тыс. кв. метров в районе Дубровка в Москве. Об этом RB.RU сообщил представитель «Сбермаркета».

Metro и «Сбермаркет» открыли даркстор на 1 тыс. кв. метров для доставки в центр Москвы за час

Открытие даркстора должно сократить время доставки для клиентов из Центрального и Восточного округов столицы до одного часа. Ранее интервал доставки составлял в среднем несколько часов.

Склад вмещает около 5 тыс. товарных позиций, которые пользуются спрсом у клиентов. В помещении предусмотрены зоны с разными температурными режимами, чтое позволяют разместить как продукты с длительным сроком хранения, так и фреш, ультрафреш, а также заморозку.

Рядом с даркстором находится действующий торговый центр Metro, откуда сборщики смогут забирать недостающие товары.

Это второй совместный даркстор Metro и «Сбермаркета», первый открылся в конце 2021 года в районе Печатники. 

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как «СберМаркет» трансформировался в Retail media: кейс
  2. 2 Soft skills 2022: три качества, которые понравятся работодателю будущего
  3. 3 Ozon открыл первый логистический центр в Казахстане
  4. 4 Wildberries готовит реформу программы выплат партнерским пунктам выдачи заказов
  5. 5 Что произойдет с доставкой еды в 2023: будущее компаний, перспективы для потребителей
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

15 февраля 2023

Акселератор фонд «ЭРА»

15 февраля 2023

Startup Tour 2023 Красноярск

15 февраля 2023

Data Fusion Awards 2023

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Аналитика

Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом

Истории

Как устроен алгоритм Duolingo

Новости

Представитель Абрамовича опроверг слухи о покупке бизнесменом футбольного клуба в Бразилии

Колонки

23 полезные нейросети — сервисы для перевода, презентаций, аналитики и создания контента

Новости

Россияне смогут заказывать лимитированные кроссовки и одежду от популярных брендов через «Яндекс.Маркет»