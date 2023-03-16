Metro отменила вход в магазины по карточке

Metro с 16 марта отменила вход по картам в торговые центры по всей России. Об этом сообщается на сайте ритейлера. Раньше для входа нужно было иметь при себе карту гостя.

Компания предполагает, что снятие «последнего барьера» на входе в торговые центры «позволит большему количеству клиентов узнать о преимуществах закупки в Metro».

В компании добавили, что использование карт на входе позволило сети создать индивидуальную систему лояльности и диверсифицировать обслуживание. Кешбэки, купоны и персональные скидки компания намерена сохранить.

Metro предлагает к продаже порядка 40 тыс. товаров по оптовым ценам. С начала 2023 года сеть также ввела в ассортимент более 100 новых позиций товаров под собственными брендами Metro Chef и Rioba.

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