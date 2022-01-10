Суд арестовал имущество обвиняемой в крупном мошенничестве супруги совладельца «Рив Гош» Инны Мейер

Суд в Петербурге наложил арест на имущество Инны Мейер – супруги совладельца сетей «Рив Гош» и «Юлмарт» Августа Мейера. Они проходят обвиняемыми по делу о мошенничестве в особо крупном размере – им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

О наложении ареста на имуществе Инны Мейер сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. Ходатайство о наложении ареста подал следователь.

«Мейер и иным лицам по доверенности запрещено распоряжаться жилым помещением – квартирой», – уточнили в пресс-службе.

Августа и Инну Мейер задержали 8 декабря 2021 года. Позже им выдвинули обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Совладельцу сетей «Рив Гош» и «Юлмарт» и его супруге вменяют два эпизода – на 1,4 млрд рублей и 1 млрд рублей. По версии следствия, эти деньги в виде кредитов на развитие бизнеса, которые выдал «Сбер», были похищены.

Подписывайтесь на наш, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!