МФТИ открыл магистерские программы по геймдизайну и программированию игр

Физтех-школа прикладной математики и информатики МФТИ создала Центр обучения проектированию и разработке игр. Здесь студенты смогут учиться в двух магистратурах: «Технологии программирования игр» и «Современный геймдизайн». Заявки принимаются до 30 июля.
Программа «Технологии программирования игр» создана вместе с компанией Gaijin, которая разрабатывает и издает War Thunder, Crossout, Star Conflict и другие игры. Партнер предоставит бесплатные места и возможность стажировок.
Студенты изучат:
- создание игровых механик;
- проектирование виртуальных сред;
- программирование игровых движков, графики и другие темы.
Программа «Современный геймдизайн» разработана с другим партнером — школой
Scream School, которая готовит специалистов для игровой индустрии.
Среди предметов:
- геймдизайн;
- проектирование интерфейсов;
- анализ данных и программирование;
- игровые движки и другие.
Магистратуры рассчитаны на два года. В конце обучения студенты создадут свой проект или портфолио и смогут получить диплом.
Подробности и форма для заявки — на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 По следам Google и Amazon: Netflix хочет заниматься видеоиграми
- 2 Продолжается прием заявок на премию в сфере социальных проектов #МыВместе
- 3 В московском «Экспоцентре» пройдет «Российская неделя высоких технологий»
- 4 Идет регистрация на хакатон по блокчейну Neo Frontier Launchpad
- 5 «Росатом» и «Газпром нефть» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере IT