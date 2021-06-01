МФТИ открыл магистерские программы по геймдизайну и программированию игр

Физтех-школа прикладной математики и информатики МФТИ создала Центр обучения проектированию и разработке игр. Здесь студенты смогут учиться в двух магистратурах: «Технологии программирования игр» и «Современный геймдизайн». Заявки принимаются до 30 июля.

Программа «Технологии программирования игр» создана вместе с компанией Gaijin, которая разрабатывает и издает War Thunder, Crossout, Star Conflict и другие игры. Партнер предоставит бесплатные места и возможность стажировок.

Студенты изучат:

создание игровых механик;

проектирование виртуальных сред;

программирование игровых движков, графики и другие темы.

Программа «Современный геймдизайн» разработана с другим партнером — школой

Scream School, которая готовит специалистов для игровой индустрии.

Среди предметов:

геймдизайн;

проектирование интерфейсов;

анализ данных и программирование;

игровые движки и другие.

Магистратуры рассчитаны на два года. В конце обучения студенты создадут свой проект или портфолио и смогут получить диплом.

Подробности и форма для заявки — на сайте.

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