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МФТИ открыл магистерские программы по геймдизайну и программированию игр

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Физтех-школа прикладной математики и информатики МФТИ создала Центр обучения проектированию и разработке игр. Здесь студенты смогут учиться в двух магистратурах: «Технологии программирования игр» и «Современный геймдизайн». Заявки принимаются до 30 июля.

МФТИ открыл магистерские программы по геймдизайну и программированию игр

Программа «Технологии программирования игр» создана вместе с компанией Gaijin, которая разрабатывает и издает War Thunder, Crossout, Star Conflict и другие игры. Партнер предоставит бесплатные места и возможность стажировок.

Студенты изучат:

  • создание игровых механик;
  • проектирование виртуальных сред;
  • программирование игровых движков, графики и другие темы.

Программа «Современный геймдизайн» разработана с другим партнером — школой
Scream School, которая готовит специалистов для игровой индустрии.

Среди предметов:

  • геймдизайн;
  • проектирование интерфейсов;
  • анализ данных и программирование;
  • игровые движки и другие.

Магистратуры рассчитаны на два года. В конце обучения студенты создадут свой проект или портфолио и смогут получить диплом.

Подробности и форма для заявки — на сайте.

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Фото на обложке: Unsplash

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