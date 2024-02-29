Мосбиржа допустила акции «Мосгорломбарда» к торгам в вечернюю сессию

Московская биржа допустила акции «Мосгорломбарда» к торгам в вечернюю сессию, которая проходит с 19:00 до 23:50 мск.

«В соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов публичного акционерного общества "Московская биржа ММВБ-РТС" с 1 марта 2024 года для акций обыкновенных ПАО "МГКЛ" (торговый код – MGKL, ISIN – RU000A0JVJQ8) допускается заключение сделок в ходе дополнительной (вечерней) торговой сессии», — сказано в сообщении Мосбиржи.

Впервые бумаги компании начали торговаться на Мосбирже 28 декабря. «Мосгорломбард» привлек в ходе IPO 303 млн рублей, но не реализовал весь запланированный потенциал.

Ценовой диапазон, на который рассчитывала компания, составлял 3,1–3,5 рубля за бумагу. Но собрать достаточное число заявок не удалось, поэтому диапазон был снижен до 2,5–2,55 рубля за штуку.

Ранее на этой неделе совет директоров «Мосгорломбарда» одобрил меры, призванные поддержать курс акций на уровне не ниже цены IPO.

В частности, «дочка» компании — «Команда МГКЛ» — наделена правом выкупить до 31 декабря текущего года 40 млн обыкновенных акций по действующей на момент совершения сделки биржевой цене, но не выше 2 рубля 49 копеек. Эта мера будет актуальна, если бумаги подешевеют на бирже ниже 2 рублей 50 копеек.

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