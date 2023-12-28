«Мосгорломбард» привлек 303 млн рублей в ходе IPO на Мосбирже

«Мосгорломбард» смог привлечь 303 млн рублей в ходе IPO на Московской бирже, однако компания не реализовала весь запланированный объем акций. Торги начнутся 28 декабря в 16:00. Акции включены в раздел «третий уровень» с тикетом MGKL, сообщила пресс-служба «Мосгорломбарда».

О планах провести IPO на Мосбирже «Мосгорломбард» сообщил в начале месяца. Компания обеспечила предложение за счет дополнительной эмиссии.

Всего ПАО «МГКЛ» собиралось размесить 329 160 000 акций по 2,5 рубля за штуку. Таким образом доля акций в свободном обращении могла достичь 14,6%.

В ходе размещения МГКЛ смогла реализовать не весь планируемый потенциал. Как пояснил генеральный директор компании Алексей Лазутин, эта ситуация позволит в будущем использовать публичный рынок капитала, если возникнет необходимость.

Кроме того, это дает инвесторам возможность «присмотреться, лучше разобраться в специфике, увидеть достижения и принять решение о покупке акций».

Изначально планировался диапазон цен 3,1–3,5 рубля за бумагу, однако компании не удалось собрать необходимое количество заявок, в связи с чем диапазон был снижен до 2,5–2,55 рубля за штуку.

Ранее в свободном обращении находилось 872,9 млн акций МГКЛ номинальной стоимостью одна копейка каждая, а также 27 430 привилегированных номинальной стоимостью 100 рублей.

Компания намерена раздробить привилегированные акции 1 к 100, вследствие чего их номинальная стоимость будет одинаковой.

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