Американский бренд Michael Kors решил покинуть российский рынок

Американский бренд одежды, обуви и аксессуаров Michael Kors решил отказаться от поставок в Россию. Интернет-магазин компании в России уже приостановил работу.
Найти товары марки можно будет на маркетплейсах. Поставки на эти площадки могут идти из магазинов бренда в Казахстане, сообщили «Известия».
На месте официальных магазинов компании появятся Calvin Klein Jeans, Hugo, Karl Lagerfeld Jeans и другие марки. Их будет завозить тот же дистриюьютор компания BNS Group.
Первой торговой точкой, которую откроют на месте Michael Kors, станет Jeans Club в ТЦ «Мега Теплый Стан», заявил собеседник издания на рынке консалтинга.
Michael Kors — один из последних иностранных брендов, который продолжал работать в РФ в то время, как многие зарубежные бренды приостановили работу или полностью ушли с российского рынка.
Фото на обложке: Vytautas Kielaitis /
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