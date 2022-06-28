Производитель шин Michelin покинет Россию из-за проблем с логистикой

Французский производитель автошин Michelin решил передать деятельность в России локальному менеджменту до конца 2022 года, говорится в сообщении компании.

Новая организация не будет иметь связи со структурой и маркой Michelin.

В компании объяснили принятое решение невозможностью возобновить работу в России из-за логистических проблем в условиях «общей неопределенности».

Michelin приостановила работу в России в середине марта этого года. Это затронуло поставки автомобильных шин в страну и их местное производство на предприятии в подмосковном Давыдово. Решение было принято в связи с тяжелой геополитической ситуацией и логистических проблем.

Российский завод Michelin в Давыдово начал работу в 2004 году. Каждый год на нем выпускали около 2 млн автомобильных шин для местного рынка, а также для стран Северной Европы. На предприятии работают примерно 750 сотрудников.

Фото на обложке: Michelin