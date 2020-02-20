Госдума приняла в первом чтении закон, обязывающий микробизнес принимать оплату через СБП

В Госдуме прошел первое чтение закон, снижающий вдвое порог годовой выручки торговых предприятий, при которой надо принимать безналичные платежи. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Документ подразумевает, что предприниматели наряду с наличными должны будут принимать карты или оплату через систему быстрых платежей (СБП) по QR-коду.

Снижение будет поэтапным: к 1 сентября этого года порог выручки уменьшится с нынешних 40 млн рублей в год до 30 млн рублей, а к 1 января 2021 года — до 20 млн рублей в год.

Как отмечает издание, комиссии в системе быстрых платежей для предпринимателей в несколько раз ниже, чем в классическом эквайринге.

Если в среднем юрлица платят банку за возможность приема карт около 2% от суммы покупки, то в СБП для большинства видов торгово-сервисных предприятий максимальная сумма установлена Банком России на уровне 0,4%.

Начальные расходы на установку оборудования несопоставимы, пишет газета, — в СБП достаточно листа бумаги с распечатанным QR-кодом.

Для оплаты картами потребуется POS-терминал, линии связи, поддержка программного обеспечения.

Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков предположил, что новое требование «поможет нерыночным методом продвигать интересы государственной платежной системы — будь то "Мир" или СБП».

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