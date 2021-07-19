Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В России разработают микрочип для выявления Covid-19

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной разрабатывает биочип для выявления коронавируса и других возбудителей внебольничных пневмоний. 

В России разработают микрочип для выявления Covid-19

Прототип планируется разработать после изучения региональных особенностей пневмоний, сообщил Роспотребнадзор. 

«Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2. Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа», — отмечается в сообщении.

В апреле компании «Рапид БИО» и «Авивир» зарегистрировали экспресс-тест, который с достоверностью 96% определяет вируснейтрализующие антитела, которые вырабатываются после вакцинации от COVID-19. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Chokniti Khongchum / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В России за год закрылось рекордное количество ИП
  2. 2 Вице-премьеры станут кураторами федеральных округов
  3. 3 Ученые создали нейроимплант, которые читает мысли парализованного человека
  4. 4 Ученые из США обнаружили, что виртуальная реальность может сделать нас умнее
  5. 5 «Мы не загадываем дальше, чем на полгода вперед», — «Чекбокс» о своих планах и конкуренции российских B2B-доставок

ВОЗМОЖНОСТИ

20 июля 2021

Paint The Future

20 июля 2021

Конкурс инновационных проектов Media Gate

22 июля 2021

Отбор проектов в области персональной безопасности от Вымпелком и Generations

Все ВОЗМОЖНОСТИ