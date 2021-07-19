В России разработают микрочип для выявления Covid-19

Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной разрабатывает биочип для выявления коронавируса и других возбудителей внебольничных пневмоний.

Прототип планируется разработать после изучения региональных особенностей пневмоний, сообщил Роспотребнадзор.

«Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2. Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа», — отмечается в сообщении.

В апреле компании «Рапид БИО» и «Авивир» зарегистрировали экспресс-тест, который с достоверностью 96% определяет вируснейтрализующие антитела, которые вырабатываются после вакцинации от COVID-19.

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Фото: Chokniti Khongchum / Shutterstock