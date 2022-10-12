В российских магазинах вновь появился офисный пакет Microsoft 365

В ассортименте российских магазинов вновь появился офисный пакет Microsoft 365. Его не было с конца марта, когда американская компания официально приостановила поставки своих продуктов в Россию. Подписка обойдется в 5951 рублей.

Купить новую лицензию на продукт нельзя, но пользователи смогут продлевать имеющиеся лицензии и помесячной оплатой. Сами лицензии будут продаваться до окончания запасов, сообщили «Известия».

Лицензии на Microsoft 365 есть у бывших партнеров корпорации AllSoft и Softline, продукт также представлен в «Регард» и «Ого!». В последних двух магазинах заявили, что продаваемый пакет активируется только на территории России. В «Ого!» подчеркнули, что Microsoft снова разрешила активацию продукта в России.

Microsoft в начале марта приостанавила продажи товаров и предоставление услуг в России из-за спецоперации на Украине. При этом уже в конце месяца корпорация заявила, что продолжит вести бизнес в стране с клиентами, не попадающими под санкции, включая школы и больницы. Компания отказалась полностью уходить из России.

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