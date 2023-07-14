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Microsoft впервые за 16 лет сменит шрифт по умолчанию в Office

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Microsoft впервые за 16 лет сменит шрифт по умолчанию в Office. Новый шрифт Aptos разработал дизайнер Стив Маттесон. Его выбрали пользователи из пяти вариантов.

Microsoft впервые за 16 лет сменит шрифт по умолчанию в Office

До 2007 года основным шрифтом по умолчанию в сервисах Microsoft Office был — Times New Roman, после его сменил Calibri. О планах изменить шрифт компания сообщила в 2021 году.

Microsoft заказала у дизайнеров разработку пяти новых шрифтов: Bierstadt (раннее название Aptos), Grandview, Seaford, Skeena и Tenorite и запустила голосование для пользователей.

Победитель — Aptos —  свое название получил в честь города в Калифорнии. Его стиль вдохновлен швейцарской типографикой середины XX века, у него нет засечек.

  • Microsoft в начале марта 2022 года приостановила продажи товаров и предоставление услуг в России из-за спецоперации на Украине. При этом уже в конце месяца корпорация заявила, что продолжит вести бизнес в стране с клиентами, не попадающими под санкции, включая школы и больницы. Компания отказалась полностью уходить из России.
  • В сентябре Microsoft запретила россиянам обновлять компьютеры с Windows 10 до Windows 11. При попытке скачать программу-загрузчик последней версии Windows на официальном сайте компании открывалось пустое окно браузера.
  • Разработчик программ «МойОфис» в апреле 2023 года представил российский аналог Microsoft Teams — цифровое рабочее пространство для совместной работы Squadus. Продукт предназначен только для корпоративного использования.

Фото на обложке: Unsplash

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