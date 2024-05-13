Microsoft разблокировала обновления Windows и Office для России

Microsoft открыла доступ к обновлениям своих продуктов. Windows 11 23H2 и Office скачиваются без VPN и без стороннего ПО. Раньше апдейты на компьютеры с российскими IP нельзя было установить, пишут «Известия».

Чтобы обновить или установить софт заново, пользователю нужно зайти в соответствующее меню в ОС и нажать клавишу «установить», после чего начнется скачивание новой версии софта с официальных серверов компании. Сделать это также можно из центра загрузок на официальном портале.

Кроме того, Microsoft не заблокировала облачные программные продукты для российских IТ-компаний, несмотря на то, что обещала сделать это еще в марте.

Эксперты уверены, что такие действия корпорации связаны с тем, что она не хочет терять важный рынок, который постепенно переходит на собственные решения.

Microsoft стала сокращать бизнес в России в 2022 году. Компания уволила всех сотрудников местного офиса, сейчас там работают всего два человека, один из них — топ-менеджер Бенджамин Оуэн Орндорфф.

По итогам 2023 года совокупная выручка всех российских юрлиц Microsoft составила 217 млн рублей против 6,87 млрд рублей в 2022 году. Чистая прибыль в минувшем году составила 141 млн рублей против 178,3 млн рублей в 2022 году.

В марте 2024 года Microsoft разослала российским клиентам письма о приостановке доступа к облачным продуктам. В российской компании Softline сообщали агентству, что по состоянию на 1 апреля блокировок не было.

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