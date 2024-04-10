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Microsoft не планирует ликвидировать юрлица в России

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Компания Microsoft не собирается ликвидировать юрлица в России, пишет ТАСС со ссылкой на бухгалтерскую отчетность корпорации за 2023 год. Годом ранее были приняты аналогичные решения.

Microsoft не планирует ликвидировать юрлица в России

Как следует из документа, корпорация не планирует ликвидировать свое основное юрлицо в России «Майкрософт рус». Также корпорация сохраняет «Майкрософт девелопмент центр рус» и «Майкрософт пейментс рус».

В отчете «Майкрософт мобайл рус» не указано решение по дальнейшей деятельности структуры. У организации есть активы для погашения краткосрочных обязательств. При этом структура прекратила деятельность еще в 2016 году.

Microsoft стала сокращать бизнес в России в 2022 году, после введения российских войск на территорию Украины. Компания уволила всех сотрудников местного офиса, сейчас там работают всего два человека, один из них — топ-менеджер Бенджамин Оуэн Орндорфф.

По итогам 2023 года совокупная выручка всех российских юрлиц Microsoft составила 217 млн рублей против 6,87 млрд рублей в 2022 году. Чистая прибыль в минувшем году составила 141 млн рублей против 178,3 млн рублей в 2022 году.

В марте 2024 года Microsoft разослала российским клиентам письма о приостановке доступа к облачным продуктам. В российской компании Softline сообщали агентству, что по состоянию на 1 апреля блокировок не было.

Фото на обложке: Akintevs / Shutterstock

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