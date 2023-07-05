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Аналитики назвали Microsoft следующим кандидатом на достижение капитализации в $3 трлн

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Аналитики назвали Microsoft следующим кандидатом на достижение рыночной капитализации в $3 трлн. Этому поспособствует гонка ИИ и ажиотаж на рынке нейросетей. Согласно прогнозу Wedbrush, капитализация Microsoft перешагнет отметку в $3 трлн в начале 2024 года.

Аналитики назвали Microsoft следующим кандидатом на достижение капитализации в $3 трлн

Ведущий аналитик консалтинговой фирмы Wedbrush Дэн Айвз назвал Microsoft следующей публичной компанией, капитализация которой превысит $3 трлн. Об этом сообщает CNBC. Первой такой компанией 1 июля стала Apple.

Интерес инвесторов к Microsoft будет расти на фоне гонки технологий искусственного интеллекта и нейросетей, прогнозирует аналитик. По его предположениям, рыночная капитализация Microsoft перешагнет отметку в $3 трлн уже в начале 2024 года.

С начала 2023 года акции Microsoft выросли в цене на 41%. По данным на 4 июля, капитализация корпорации составила $2,55 трлн.

Microsoft является одним из ключевых инвесторов OpenAI – компании-разработчика чат-бота ChatGPT. В нее Microsoft инвестировала $1 млрд.

Фото на обложке: The Art of Pics / Shutterstock

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