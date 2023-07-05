Аналитики назвали Microsoft следующим кандидатом на достижение капитализации в $3 трлн

Аналитики назвали Microsoft следующим кандидатом на достижение рыночной капитализации в $3 трлн. Этому поспособствует гонка ИИ и ажиотаж на рынке нейросетей. Согласно прогнозу Wedbrush, капитализация Microsoft перешагнет отметку в $3 трлн в начале 2024 года.
Ведущий аналитик консалтинговой фирмы Wedbrush Дэн Айвз назвал Microsoft следующей публичной компанией, капитализация которой превысит $3 трлн. Об этом сообщает CNBC. Первой такой компанией 1 июля стала Apple.
Интерес инвесторов к Microsoft будет расти на фоне гонки технологий искусственного интеллекта и нейросетей, прогнозирует аналитик. По его предположениям, рыночная капитализация Microsoft перешагнет отметку в $3 трлн уже в начале 2024 года.
С начала 2023 года акции Microsoft выросли в цене на 41%. По данным на 4 июля, капитализация корпорации составила $2,55 трлн.
Microsoft является одним из ключевых инвесторов OpenAI – компании-разработчика чат-бота ChatGPT. В нее Microsoft инвестировала $1 млрд.
Фото на обложке: The Art of Pics /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Искусственный интеллект vs SEO: кто кого?
- 2 Опционы как мотивация для IT-работников. Как это работает?
- 3 Почему даже у Facebook и Google не взлетают продукты?
- 4 Minecraft Education: как школы могут использовать образовательную версию игры
- 5 Ты студент и хочешь устроиться в «Яндекс», Mail.ru Group, Microsoft или Rambler Group. Как это сделать?
ВОЗМОЖНОСТИ
05 июля 2023
07 июля 2023
07 июля 2023