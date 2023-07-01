Apple впервые удалось завершить торговую сессию с капитализацией выше $3 трлн

Apple завершила торговую сессию с капитализацией выше $3 трлн и стала первой в мире компанией, которой удалось достичь такого результата. Одна акция Apple сейчас стоит почти $200, с начала года рыночная стоимость бизнеса компании увеличилась на $983 млрд.
Акции американской корпорации Apple в ходе торгов 30 июня подорожали на 2,3% до $193,9, а рыночная капитализация компании поднялась до $3,05 трлн, свидетельствуют данные с биржи Nasdaq.
Apple впервые удалось удержать капитализацию на отметке выше $3 трлн до закрытия основной сессии дневных торгов – компания стала первой в мире, кому удалось достичь такого результата.
Рыночная стоимость бизнеса Apple уже поднималась до $3 трлн в 2022 году, но в течение торговой сессии упала ниже этой отметки.
На данный момент Apple является самой дорогой публичной компанией в мире. Впервые она получила этот статус в 2011 году с капитализацией $340 млрд. В 2018 году компания оценивалась в $1 трлн, в августе 2020 года – уже $2 трлн.
С начала 2023 года акции Apple подорожали на 55%, доля компании в ключевом индексе S&P 500 составляет 7,7%.
Фото на обложке: sdx15 /
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