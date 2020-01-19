Microsoft вложит $1 млрд в развитие GreenTech

Производитель техники и ПО Microsoft официально объявила о своем намерении внедрять климатические технологии для уменьшения углеродного следа. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщается, к 2050 году компания планирует полностью удалить свой углеродный след за все время с момента ее основания в 1975 году.

Для этого Microsoft потратит $1 млрд на разработку новых методов в GreenTech и их внедрение. В частности, партнерам компании станет доступен инструмент Microsoft Sustainability Calculator, который способен прогнозировать объем углеродной эмиссии от использования облака Azure.



Также в корпорации перейдут на возобновляемые источники энергии к 2025 году и электрифицируют внутренний автопарк. Дополнительно производитель планирует сажать и восстанавливать леса, использовать улавливание углерода в почве, биоэнергетику и прямой захват воздуха.

Ежегодно Microsoft намерен публиковать отчет Environmental Sustainability Report, где будет приводить статистику о проделанной работе.



Ранее в 2019 году на компанию подали в суд дети из Демократической Республики Конго, работающие в кобальтовых шахтах. Они потребовали от Microsoft компенсации, которые должны покрыть моральный и физический ущерб, невыплаченную зарплату и другие расходы.