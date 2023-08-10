Microsoft прекратит продление лицензии на собственное ПО российским компаниям

Microsoft после 30 сентября прекратит продлевать лицензии на собственное ПО российским компаниям. До этого срока активные подписки будут действовать. Microsoft перестала продавать свои новые продукты в России в марте 2022 года из-за санкций.
Microsoft предупредила российских корпоративных пользователей о том, что после 30 сентября нельзя будет продлить лицензию на программное обеспечение. Об этом пишет TDaily со ссылкой на сообщение компании.
Microsoft прекратит принимать платежи на местный банковский счет в качестве оплаты товаров и услуг. При этом активные подписки продолжать действовать до 30 сентября.
Из-за санкций ЕС, США и Великобритании Microsoft перестала продавать свои новые продукты в России в марте 2022 года.
В июне стало известно, что Microsoft Microsoft откажется от голосового помощника Cortana в Windows, его поддержка прекратится уже в этом году.
Фото на обложке: Wachiwit /
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