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Microsoft прекратит поддержку голосового помощника Cortana для Windows

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Microsoft откажется от голосового помощника Cortana в Windows, его поддержка прекратится уже в этом году, сообщила корпорация.

Microsoft прекратит поддержку голосового помощника Cortana для Windows

Компания планирует сфокусироваться на развитии Windows Copilot — полноценном помощнике на основе AI. Copilot появится в обновленной Windows 11 до версии 23H2. Ранее инструмент был доступен только в приложениях Office 365.

Microsoft также внедрит плагины Chat Bing в обновленную ОС, что позволит разработчикам интегрировать свои приложения с Windows Copilot и эффективнее вовлекать клиентов в сервисы Windows.

Голосовой помощник Cortana запустили в 2015 году, но инструмент оказался не слишком востребованным, поэтому в 2021 году компания перестала поддерживать его мобильную версию.

Ранее президент и главный юрист Microsoft Брэд Смит выразил надежду, что американские власти введут законодательное регулирование в области AI.

Фото на обложке: Paolo Bona / Shutterstock

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