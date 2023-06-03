Microsoft прекратит поддержку голосового помощника Cortana для Windows

Microsoft откажется от голосового помощника Cortana в Windows, его поддержка прекратится уже в этом году, сообщила корпорация.
Компания планирует сфокусироваться на развитии Windows Copilot — полноценном помощнике на основе AI. Copilot появится в обновленной Windows 11 до версии 23H2. Ранее инструмент был доступен только в приложениях Office 365.
Microsoft также внедрит плагины Chat Bing в обновленную ОС, что позволит разработчикам интегрировать свои приложения с Windows Copilot и эффективнее вовлекать клиентов в сервисы Windows.
Голосовой помощник Cortana запустили в 2015 году, но инструмент оказался не слишком востребованным, поэтому в 2021 году компания перестала поддерживать его мобильную версию.
Ранее президент и главный юрист Microsoft Брэд Смит выразил надежду, что американские власти введут законодательное регулирование в области AI.
Фото на обложке: Paolo Bona /
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