Microsoft рассказала, чего ждать от обновления Windows 11 до версии 23H2

Компания Microsoft рассказала о готовящемся обновлении Windows до версии 23H2. Там появится помощник на базе AI Copilot. Также ОС начнет открывать архивы, помимо ZIP, без сторонних приложений.

Помощник на основе искусственного интеллекта Copilot ранее был внедрен только в приложения Office 365. Компания интегрирует его в Windows 11 23H2. Помощник умеет анализировать и переформулировать текст в более понятных терминах в любых приложениях.

Microsoft также внедрит плагины Chat Bing в обновленную ОС, что позволит разработчикам интегрировать свои приложения с Windows Copilot и эффективнее вовлекать клиентов в сервисы Windows.

Также в версии 23H2 на панели задач начнет отображаться значок VPN, если этот сервис включен. Помимо индикатора появится переключатель и пункт с быстрыми настройками.

Кроме того, Microsoft обновит «Проводник» в соответствии со стилем Windows 11. Пользователи увидят новые элементы с эффектом размытия, а интерфейсы получат более округлую форму.

Также в обновленной версии можно будет открывать любые архивы без сторонних программ. Сейчас ОС поддерживает штатными средствами только архивы ZIP.

Новые функции будут добавлять поэтапно. Выпуск Windows 11 23H2 запланирован на сентябрь 2023 года.

В начале года Microsoft прекратила поддержку Windows 8.1.

Фото на обложке: windows.com