Microsoft прекратит поддержку Windows 8.1

Компания Microsoft предупредила , что с 10 января прекращает поддержку Windows 8.1. Организации, которые не обновятся до более актуального выпуска, могут столкнуться с рисками безопасности.

«Корпорация Майкрософт не будет предлагать программу расширенного обновления безопасности (ESU) для Windows 8.1. Продолжение использования Windows 8.1 после 10 января 2023 г. может увеличить подверженность организации рискам безопасности или повлиять на ее способность выполнять обязательства по соответствию», — сообщили в пресс-службе.

В марте американская компания прекратила продажи товаров и услуг в России. Позднее президент Microsoft Брэд Смит заявил, что корпорация продолжит предоставлять услуги гражданам, не попадающим под санкции.

В сентябре компания все же запретила российским пользователям обновлять Windows, однако в конце декабря ограничение было снято.

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