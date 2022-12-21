Microsoft планирует купить Netflix, сделка оценивается в $190 млрд

Microsoft собирается купить крупнейший онлайн-кинотеатр Netflix. Об этом сообщает Reuters. Сделка оценивается в $190 млрд, о ней планируется объявить в 2023 году.

В случае покупки Microsoft может предложить пользователям услугу потоковой передачи игр на своих устройствах.

Как сообщает Reuters, обе компании «уже тесно связаны». Netflix выбрала Microsoft в качестве рекламного партнера для нового сервиса подписки, а президент Microsoft Брэд Смит входит в совет директоров Netflix.

Microsoft начала совершать дорогие приобретения с момента прихода в технологическую компанию исполнительного директора Сатья Наделла — в 2014 году. Сначала Microsoft купила разработчика Minecraft за $2,5 млрд, позднее — LinkedIn за $26 млрд, разработчика ПО для распознавания речи Nuance за $20 млрд. Но самой крупной покупкой должна стать сделка с Activision Blizzard — ее стоимость оценивается в $69 млрд.

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