Microsoft планирует купить Netflix, сделка оценивается в $190 млрд

Microsoft собирается купить крупнейший онлайн-кинотеатр Netflix. Об этом сообщает Reuters. Сделка оценивается в $190 млрд, о ней планируется объявить в 2023 году.
В случае покупки Microsoft может предложить пользователям услугу потоковой передачи игр на своих устройствах.
Как сообщает Reuters, обе компании «уже тесно связаны». Netflix выбрала Microsoft в качестве рекламного партнера для нового сервиса подписки, а президент Microsoft Брэд Смит входит в совет директоров Netflix.
Microsoft начала совершать дорогие приобретения с момента прихода в технологическую компанию исполнительного директора Сатья Наделла — в 2014 году. Сначала Microsoft купила разработчика Minecraft за $2,5 млрд, позднее — LinkedIn за $26 млрд, разработчика ПО для распознавания речи Nuance за $20 млрд. Но самой крупной покупкой должна стать сделка с Activision Blizzard — ее стоимость оценивается в $69 млрд.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 VK присматривается к покупке дистрибутора музыки Multiza — «Ъ»
- 2 Twitch: как решить проблему с монетизацией и размещаться на платформе в условиях ограничений
- 3 7 технологических трендов 2016 года
- 4 Шесть российских сериалов, которые заинтересовали Netflix
- 5 Облачный гейминг снова в тренде — заменит ли он игровые приставки и компьютеры?
ВОЗМОЖНОСТИ
26 декабря 2022
26 декабря 2022
30 декабря 2022