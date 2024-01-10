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Microsoft планирует внедрить функции ИИ в «Блокнот»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Microsoft планирует внедрить функции ИИ в текстовый редактор «Блокнот». Помощник сможет переписать, сократить или расширить текст. Похожий инструментарий уже есть в Paint – ИИ помогает рисовать и создавать изображения на основе текста.

Microsoft планирует внедрить функции ИИ в «Блокнот»

В текстовом редакторе «Блокнот» операционной системы Windows могут появиться вспомогательные функции на основе искусственного интеллекта. Один из пользователей ОС от Microsoft обнаружил нововведение в тестовой версии редактора для Windows 11 и опубликовал скриншот в соцсетях.

Инструмент получил название Cowriter. Он поможет пользователю переписать текст, расширить или сократить его, а также сменить тональность. Cowriter пока недоступен для широкого тестирования.

Ранее Microsoft добавила функции ИИ в графический редактор Windows Paint. Cocreator работает на модели DALL-E от OpenAI и является помощником пользователя в рисовании и создании изображений на основе текстового описания.

Фото на обложке: michaelbarrowphoto / Shutterstock

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