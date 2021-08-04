Microsoft ввела обязательную вакцинацию сотрудников для работы в офисе

С сентября сотрудникам Microsoft необходимо будет подтвердить факт вакцинации от коронавируса, чтобы работать из офиса. Новые правила начнут действовать с сентября, но полностью работа в офисах возобновится не раньше 4 октября.

Сертификаты вакцинации понадобятся и обычным посетителям, кто не работает в компании, но планирует попасть в здания Microsoft в США, пишет The Verge.

Отдельные правила допуска в офис будут установлены для людей, которые не делают прививку из-за противопоказаний или других уважительных причин.

Сотрудники с детьми, которых еще нельзя прививать от коронавируса, или те, кто ухаживает за родственниками с ослабленным иммунитетом, смогут работать из дома до января, заявил представитель Microsoft.

Ранее в письме для сотрудников руководство Microsoft подчеркнуло, что компания не требует обязательной вакцинации для выхода в офис, но рекомендовало привиться топам компании.

На прошлой неделе технологические гиганты Google и Facebook объявили об обязательной вакцинации сотрудников перед их возвращением в офис. Однако сроки исполнения этого распоряжения не жесткие: все зависит от наличия вакцин и медицинских противопоказаний.

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Фото: Roman Tiraspolsky / Shutterstock