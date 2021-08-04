Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Microsoft ввела обязательную вакцинацию сотрудников для работы в офисе

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С сентября сотрудникам Microsoft необходимо будет подтвердить факт вакцинации от коронавируса, чтобы работать из офиса. Новые правила начнут действовать с сентября, но полностью работа в офисах возобновится не раньше 4 октября.

Microsoft ввела обязательную вакцинацию сотрудников для работы в офисе

Сертификаты вакцинации понадобятся и обычным посетителям, кто не работает в компании, но планирует попасть в здания Microsoft в США, пишет The Verge.

Отдельные правила допуска в офис будут установлены для людей, которые не делают прививку из-за противопоказаний или других уважительных причин.

Сотрудники с детьми, которых еще нельзя прививать от коронавируса, или те, кто ухаживает за родственниками с ослабленным иммунитетом, смогут работать из дома до января, заявил представитель Microsoft.

Ранее в письме для сотрудников руководство Microsoft подчеркнуло, что компания не требует обязательной вакцинации для выхода в офис, но рекомендовало привиться топам компании.

На прошлой неделе технологические гиганты Google и Facebook объявили об обязательной вакцинации сотрудников перед их возвращением в офис. Однако сроки исполнения этого распоряжения не жесткие: все зависит от наличия вакцин и медицинских противопоказаний.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото:  Roman Tiraspolsky / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Обнародовать и пристыдить: как Япония борется с теми, кто не соблюдает коронавирусные ограничения
  2. 2 АТОР предложила возобновить международный туризм до окончания пандемии
  3. 3 Медиа в WhatsApp теперь исчезают после одного просмотра
  4. 4 Raison Asset Management инвестировала в двух американских «единорогов» Scale AI и Rubrik
  5. 5 Компания Palta российских фаундеров закрыла инвестиционный раунд B на $100 млн

ВОЗМОЖНОСТИ

05 августа 2021

CRM Hack

06 августа 2021

Чемпионат DigitalSkills 2021

08 августа 2021

MTS StartUp Hub

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма