Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке

Компания Microsoft предлагает продлить лицензии российским представительствам международных компаний, не попавшим под санкции. Предложения получили около тысячи отечественных организаций, узнал «Коммерсантъ».
Техногигант таким образом намерен сохранить присутствие на рынке и снизить уровень пиратства. На фоне отсутствия аналогов по рядку продуктов компании, которые не подпадают под законодательные требования испортозамещения, продолжат использовать американский софт, уверены эксперты.
- Microsoft в начале марта 2022 года приостановила продажи товаров и предоставление услуг в России из-за спецоперации на Украине. При этом уже в конце месяца корпорация заявила, что продолжит вести бизнес в стране с клиентами, не попадающими под санкции, включая школы и больницы. Компания отказалась полностью уходить из России.
- В сентябре Microsoft запретила россиянам обновлять компьютеры с Windows 10 до Windows 11. При попытке скачать программу-загрузчик последней версии Windows на официальном сайте компании открывалось пустое окно браузера.
- Разработчик программ «МойОфис» в апреле 2023 года представил российский аналог Microsoft Teams — цифровое рабочее пространство для совместной работы Squadus. Продукт предназначен только для корпоративного использования.
Фото на обложке: Wachiwit /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Секретный реестр имущества России за границей, центр компетенций по дронам: главное 28 апреля
- 2 РБК подсчитал финансовые потери российских киносетей по итогам 2022 года
- 3 Биржа Казахстана потребовала от брокеров отделить счета россиян и белорусов от иных счетов
- 4 Акции Activision Blizzard рухнули после запрета на слияние с Microsoft
- 5 Почему новые функции делают привычные сервисы хуже
ВОЗМОЖНОСТИ
29 апреля 2023
30 апреля 2023