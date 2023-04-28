Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке

Компания Microsoft предлагает продлить лицензии российским представительствам международных компаний, не попавшим под санкции. Предложения получили около тысячи отечественных организаций, узнал «Коммерсантъ».

Техногигант таким образом намерен сохранить присутствие на рынке и снизить уровень пиратства. На фоне отсутствия аналогов по рядку продуктов компании, которые не подпадают под законодательные требования испортозамещения, продолжат использовать американский софт, уверены эксперты.

Microsoft в начале марта 2022 года приостановила продажи товаров и предоставление услуг в России из-за спецоперации на Украине. При этом уже в конце месяца корпорация заявила, что продолжит вести бизнес в стране с клиентами, не попадающими под санкции, включая школы и больницы. Компания отказалась полностью уходить из России.

В сентябре Microsoft запретила россиянам обновлять компьютеры с Windows 10 до Windows 11. При попытке скачать программу-загрузчик последней версии Windows на официальном сайте компании открывалось пустое окно браузера.

Разработчик программ «МойОфис» в апреле 2023 года представил российский аналог Microsoft Teams — цифровое рабочее пространство для совместной работы Squadus. Продукт предназначен только для корпоративного использования.

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