Microsoft остановит работу Skype в мае
Microsoft остановит работу Skype в мае, предложив пользователям перейти в Teams, сообщает портал XDA Developers. Соответствующее уведомление один из участников форума заметил в последней тестовой версии Skype для Windows.
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«С мая Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонки и чаты в Teams», — говорится в сообщении. Там же указано, что «некоторые из друзей» пользователя «уже перешли на бесплатную версию Teams». Предположительно, речь идет о списке контактов пользователя.
В Microsoft на запрос XDA не ответили.
Позднее на странице Skype в соцсети X подтвердили, что сервис прекратит работу. Представитель Microsoft сообщил CNBC, что это произойдет 5 мая. «Мы почувствовали, что сейчас самое время, потому что мы можем стать проще для рынка, для нашей клиентской базы, и мы сможем быстрее внедрять больше инноваций, просто сосредоточившись на Teams», — заявил Джефф Тепер, президент продуктов Microsoft 365, в интервью CNBC.
В ближайшие дни Microsoft предоставит пользователям возможность входить в Teams с помощью учетных данных Skype. Контакты и чаты Skype будут перенесены, а все данные можно будет экспортировать, сообщил представитель компании.
- Сервис для видеозвонков Skype был запущен в 2003 году. В 2011 году его приобрела Microsoft. Популярность сервиса постепенно снижалась, особенно после появления Teams от Microsoft в 2017 году. Во время пандемии коронавируса в 2022 году популярность завоевал конкурент Skype — сервис видеоконференций Zoom.
- Одним из предвестников закрытия Skype стал выход операционной системы Windows 11, в которую была встроена интеграция с Teams. В прошлую версии ОС был интегрирован Skype.
- В феврале 2025 года Таганский суд Москвы оштрафовал Skype на 500 тыс. рублей за нарушение правил распространения информации.
Фото на обложке: JarTee / Shutterstock / FOTODOM
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