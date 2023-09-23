Выручка Microsoft от продажи Surface в 2023 году резко упала на 24% после десятилетия устойчивого роста

После почти десятилетия устойчивого роста выручка корпорации Microsoft от продажи устройств Surface в 2023 году резко снизилась на $1,8 млрд (на 24%), и следующий год, по прогнозам экспертов, выглядит не намного лучше.

Аналитик платформы ZDNET, проследивший судьбу линейки, отмечает, что в конце 2022 финансового года сегмент Surface принес Microsoft доход почти в $7 млрд. С учетом ежегодного прироста выручки в 22% в течение десятилетия, в 2023 году следовало ожидать еще большей прибыли, но случилось обратное.

Согласно годовому отчету корпорации, «выручка снизилась, поскольку повышенный уровень запасов стал дополнительным фактором ослабления компании на фоне общего снижения спроса на ПК».

По словам эксперта, еще в 2012-2013 гг. «никто в здравом уме не поставил бы» на это подразделение Microsoft, поскольку тогда корпорация была вынуждена единовременно списать $900 млн в связи с впечатляющим провалом Surface RT. Но уже в 2018 году линейка принесла фирме почти $5 млрд.

Более того: неуклонный прирост в 22% наблюдался у Surface даже в последние четыре года, когда поставки ПК во всем мире оставались на прежнем уровне или даже снижались.

И все же в 2023 финансовом году компании пришлось в отчетах уйти от прямого указания фактических цифр выручки Surface в сторону косвенного. Например, сравнение с выручкой прошлого года представлено в процентном выражении. А статья «Доходы» включает теперь не только цифры по продаже Surface, но и выручку от продаж периферийных устройств (клавиатур, мышей и др.).

Аналитик ожидает, что в 2024 году падение продолжится и составит примерно те же 24%, то есть по финансовым показателям вернется к уровню 2016-2017 гг.

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