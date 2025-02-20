Годовая выручка «Яндекса» впервые превысила 1 трлн рублей

Выручка «Яндекса» в 2024 году впервые превысила 1 трлн рублей. Показатель вырос на 37% год к году. В четвертом квартале выручка компании достигла 340,1 млрд рублей, говорится в отчетности «Яндекса».

Скорректированная EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) за год выросла на 56%, до 188,6 млрд рублей, а за октябрь-декабрь — на 24%, до 48,7 млрд рублей. Рентабельность показателя в 2024 году составила 17,2%.

Чистая прибыль за год увеличилась на 94%, до 100,9 млрд рублей, а в четвертом квартале — на 85%, до 31,5 млрд рублей.

Прогноз. Компания ожидает дальнейший рост выручки: в 2025 году более чем на 30%. Также «Яндекс» ожидает, что скорректированная EBITDA составит не менее 250 млрд рублей. Менеджмент «Яндекса» собирается рекомендовать совету директоров выплатить дивиденды за 2024 год. Их размер на одну акцию может составить 80 рублей.

По направлениям. Валовая стоимость заказов от поездок в сервисах «Райдтеха» (объединяет такси, каршеринг, аренду самокатов) выросла на 33% за год, до 1,46 трлн рублей. Товарооборот сервисов электронной коммерции («Яндекс Маркет», «Лавка», «Еда» и «Деливери») увеличился в 2024 году на 48%, до 956,3 млрд. Количество активных продавцов на «Яндекс Маркете» составило 97,3 тыс.

Общая выручка сегментов «Электронной коммерции», «Райдтеха» и «Доставки» (сюда входят «Доставка», «Заправки» и несколько экспериментальных O2O-сервисов) за год составила 592,4 млрд рублей (+41%).

В начале февраля гендиректором ООО «Яндекс.Доставка» и ООО «Яндекс.Доставка Холдинг» стал бывший замглавы Delivery Club Олег Хаустов, писал RB.RU. Ранее топ-менеджер также работал директором по росту и развитию e-commerce в «Магните».