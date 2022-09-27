Microsoft запретила россиянам обновлять компьютеры до Windows 11

Корпорация Microsoft ограничила доступ к обновлению операционной системы Windows для россиян. Пользователи не могут обновить компьютеры с Windows 10 до Windows 11.
При попытке скачать программу-загрузчик последней версии Windows на официальном сайте компании открывается пустое окно браузера, пишет «Коммерсантъ».
В разделе «установка и обновления» раздел с новой версией операционной системы также недоступен.
23 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин обязал Минцифры подготовить проект об использовании преимущественно отечественного софта до ноября 2022 года.
При этом в правительстве ранее отметили, что пока в стране не будет конкурентоспособных аналогов, использование существующего зарубежного софта продолжится.
Фото на обложке: Unsplash
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