Microsoft запретила россиянам обновлять компьютеры до Windows 11

Корпорация Microsoft ограничила доступ к обновлению операционной системы Windows для россиян. Пользователи не могут обновить компьютеры с Windows 10 до Windows 11.

При попытке скачать программу-загрузчик последней версии Windows на официальном сайте компании открывается пустое окно браузера, пишет «Коммерсантъ».

В разделе «установка и обновления» раздел с новой версией операционной системы также недоступен.

23 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин обязал Минцифры подготовить проект об использовании преимущественно отечественного софта до ноября 2022 года.

При этом в правительстве ранее отметили, что пока в стране не будет конкурентоспособных аналогов, использование существующего зарубежного софта продолжится.

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