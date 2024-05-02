Microsoft закроет магазин игр для Xbox 360 29 июля 2024 года. Пользователи смогут играть в ранее приобретенные игры, а также дополнения к ним.
Магазин игр для Xbox 360 будет закрыт 29 июля 2024 года. Об этом объявила компания Microsoft.
С 29 июля пользователи не смогут покупать игры в Xbox 360 Store или Xbox 360 Marketplace. Однако у них останется возможность играть в ранее приобретенные игры и дополнения к ним.
Купленную ранее игру можно будет скачать в разделе «История загрузок», а старые игры можно будет запустить на новых приставках благодаря обратной совместимости проектов.
В апреле 2023 года Microsoft прекратила гарантийное обслуживание приставок Xbox в России. В компании посоветовали обращаться в магазины, где была куплена приставка.
Фото на обложке: vfhnb12 /
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