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Microsoft уберет из Windows 10 популярную функцию

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Microsoft хочет избавиться от популярной функции «система» в «панели управления», сообщает «РИА Новости». Это делается, чтобы пользователи полностью перешли на приложение «Настройки», которое впервые появилось в Windows 8.

Microsoft уберет из Windows 10 популярную функцию

В настоящее время пункт «система» содержит основную информацию о компьютере, включая данные об операционной системе, процессоре и оперативной памяти, быстрые ссылки на сайты поддержки и так далее.

При входе в этот раздел в последней сборке Windows 10 Build 20161 для разработчиков будет установлена переадресация в приложение «Настройки».

Впервые приложение «Настройки» появилось с запуском Windows 8, его сразу подвергли критике за излишнюю упрощенность и сокращенный вид по сравнению с прошлыми инструментами Windows.

За прошедшее время приложение «Настройки» дорабатывалось.

Эксперты отрасли считают, что такое нововведение от компании-производителя пользователями будет встречено негативно. Однако критика, по их мнению, последует позже: обновление, которое намечено на 2021 год, все еще сохранит «Панель управления» в Windows 10.

Фото: Unsplash

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