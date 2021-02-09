Стартап по созданию домов на 3D-принтере Mighty Buildings привлек инвестиции на увеличение мощностей

Компания по производству домов на 3D-принтере Mighty Buildings объявила о закрытии раунда B на общую сумму в $40 млн. Лид-инвесторами стали Khosla Ventures и Zeno Ventures. Об этом RB.ru рассказал представитель стартапа.

Среди других новых инвесторов компании — ArcTern Ventures, Abies Ventures, Modern Venture Partners, MicroVentures, One Way Ventures, Polyvalent Capital. Также в компанию вложились существующие инвесторы: Bold Capital Partners, Core Innovation Capital и Foundamental.

Полученные средства будут направлены на увеличение мощностей, расширение команды и усиление B2B-направления.

Официально о запуске Mighty Buildings было объявлено в 2020 году. Основателями проекта являются создатель венчурного фонда Ruvento Ventures Вячеслав Солоницын, сооснователь компании DI Group Дмитрий Стародубцев и предприниматели Алексей Дубов и Сэм Рубен.

В 2018 году стартап прошел программу акселератора Y Combinator и привлек $30 млн.

Весь отдел разработки компании находится в России. При помощи 3D-печати и робототехники Mighty Buildings может производить жилые модули разной площади — от студии до четырехкомнатного дома. Цена на дома варьируется от $115 тысяч до $285 тысяч.

По словам Солоницына, с момента запуска проекта спрос на жилые модули компании вырос более чем в 10 раз. Кроме того, появились контракты с застройщиками.

В будущем компания намерена прийти к модели, при которой строители и архитекторы будут разрабатывать собственный дизайн домов, а девелоперы — использовать заводские мощности Mighty Buildings для масштабирования производства.

«Учитывая бурный рост и новые возможности технологий, связанных с более ответственным и экологичным подходом к строительству, мы рады поддержать Mighty Buildings в реализации их планов», — отметил операционный партнер фонда Khosla Ventures Рино Блигнаут.

Фото: Mighty Buildings