Основатель фонда Ruvento Ventures запустил стартап по созданию домов на 3D-принтере

Основатель венчурного фонда Ruvento Ventures Вячеслав Солоницын совместно с сооснователем компании DI Group Дмитрием Стародубцевым и предпринимателями Алексеем Дубовым и Сэмом Рубеном запустили Mighty Buildings — компанию по производству домов на 3D-принтере. Об этом Rusbase сообщил представитель Mighty Buildings.

В 2018 году стартап прошел зимний батч Y Combinator и привлек $30 млн от Khosla Ventures, Y Combinator, SV Angel, CoreVC и других венчурных фондов.

При помощи 3D-печати и робототехнических систем Mighty Buildings может производить жилые модули разной площади — от студии до четырехкомнатного дома. Цена на дома варьируется от $115 тысяч до $285 тысяч.

В компании не раскрыли себестоимость домов, но уточнили, что автоматизация производства позволила снизить цену постройки на 20-30%.

Дом Mighty Buildings

Представитель Mighty Buildings сообщил, что технология позволяет возводить дома в два раза быстрее, чем при обычном строительстве, использовать на 95% меньше рабочей силы, а также сократить количество отходов в 10 раз.

Помимо 3D-печати компания использует робототехнические системы, которые позволяют автоматизировать нанесение финишных экстерьерных и интерьерных покрытий, добавлять теплоизоляционную пену, и автоматизировать другие операции.

В своих принтерах Mighty Buildings использует специальный композитный материал собственного изобретения на основе реактопластов и минеральных наполнителей (Light Stone Material — LSM). Этот материал позволяет печатать не только стены, но и пол и перекрытия.

На 3D-печать одной студии площадью 32 квадратных метра компания тратит меньше суток. На сегодняшний день Mighty Buildings уже доставили клиентам два жилых модуля в Калифорнии, еще несколько будут установлены в ближайшее время.

Отвечая на вопрос о планах по выходу на другие рынки, представитель Mighty Buildings сообщил, что компания может производить не только готовые одноэтажные дома, но и модули/строительные конструкции для более крупных проектов.

«Например, Mighty Factory может производить структуры для синтетических модулей, применяемых в многоэтажном строительстве. В перспективе мы рассматриваем варианты продажи готового производства "под ключ", адаптированного под конкретные рынки с учетом особенностей сертификации, локальных требований», — сообщили в компании.

Фото: пресс-служба Mighty Buildings