Сооснователь PandaDoc приостановил проект помощи белорусским силовикам после ареста сотрудников компании

Сооснователь PandaDoc Микита Микадо приостановил проект помощи белорусским силовикам после ареста четырех сотрудников компании. Об этом Микадо рассказал в интервью BBC.

В середине августа 2020 года Микадо предложил финансовую помощь силовикам, которые хотят уволиться со службы на фоне акций протеста в Беларуси. К концу августа предприниматель получил 594 заявки, сообщил Микадо в фейсбуке.

В начале сентября в минском офисе компании прошли обыски. Затем компания сообщила об аресте четырех топ-менеджеров. Под стражей находятся главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап.

Как рассказали в PandaDoc, топ-менеджеров компании подозревают в хищении в особо крупном размере. Компания назвала действия силовых структур «репрессиями».

Как рассказал Микадо BBC, задержанные сотрудники «не имели никакого отношения к его проекту, особо не интересовались политикой и протестами». Предприниматель добавил, что считает происходящее попыткой оказать на него давление.

«Я не первый и не последний, кто протянул руку помощи людям. Мне очень тяжело. Но я думаю, что мне было бы так же тяжело, если бы я ничего не делал», — отметил основатель PandaDoc.

Задержанные сотрудники получают юридическую помощь, добавил Микадо. Основатель PandaDoc занимается релокацией белорусского офиса компании в другую страну.