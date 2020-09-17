Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Сооснователь PandaDoc приостановил проект помощи белорусским силовикам после ареста сотрудников компании

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Сооснователь PandaDoc Микита Микадо приостановил проект помощи белорусским силовикам после ареста четырех сотрудников компании. Об этом Микадо рассказал в интервью BBC.

Сооснователь PandaDoc приостановил проект помощи белорусским силовикам после ареста сотрудников компании

В середине августа 2020 года Микадо предложил финансовую помощь силовикам, которые хотят уволиться со службы на фоне акций протеста в Беларуси.  К концу августа предприниматель получил 594 заявки, сообщил Микадо в фейсбуке. 

В начале сентября в минском офисе компании прошли обыски. Затем компания сообщила об аресте четырех топ-менеджеров. Под стражей находятся главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап.

Как рассказали в PandaDoc, топ-менеджеров компании подозревают в хищении в особо крупном размере. Компания назвала действия силовых структур «репрессиями».

Как рассказал Микадо BBC, задержанные сотрудники «не имели никакого отношения к его проекту, особо не интересовались политикой и протестами». Предприниматель добавил, что считает происходящее попыткой оказать на него давление. 

«Я не первый и не последний, кто протянул руку помощи людям. Мне очень тяжело. Но я думаю, что мне было бы так же тяжело, если бы я ничего не делал», — отметил основатель PandaDoc. 

Задержанные сотрудники получают юридическую помощь, добавил Микадо. Основатель PandaDoc занимается релокацией белорусского офиса компании в другую страну. 

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

17 сентября 2020

Public Talk о международном нетворкинге

18 сентября 2020

Московский акселератор - FinTech трек

20 сентября 2020

Возобновляемая энергия планеты

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма