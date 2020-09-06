PandaDoc сообщила о задержании в Минске четырех топ-менеджеров компании

Четверо топ-менеджеров минского офиса IT-компании PandaDoc заключены под стражу по подозрению в хищении в особо крупном размере. Об этом сообщила компания.

«Сегодня, 4-го сентября, стало известно, что задним числом было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 УК Республики Беларусь. Сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета (около 3 млн российских рублей — Rusbase), причинив тем самым ущерб государству», — говорится в сообщении.

Там же уточняется, что к сотрудникам применена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

«Мы заявляем, что данное обвинение совершенно не соответствует действительности и не имеет под собой никаких оснований», — сообщили в PandaDoc.

Под стражей находятся главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап.

Ранее 2 сентября в минском офисе PandaDoc прошли обыски. На следующий день стало известно о возбуждении дела против Виктора Кувшинова.

Действия силовых структур компания расценивает как «репрессии». PandaDoc также заявила о готовности закрыть офис в республике и создать альтернативу Парка высоких технологий вне Белоруссии.

Ранее основатель PandaDoc Микита Микадо поддержал участников протестных акций в Белоруссии и предложил помощь сотрудникам силовых структур, которые захотят уволиться из правоохранительных органов.