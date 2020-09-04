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В отношении топ-менеджера IT-компании PandaDoc возбудили уголовное дело
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Анастасия Марьина
В отношении Виктора Кувшинова — топ-менеджера IT-компании PandaDoc, сооснователь которой поддержал протесты в республике, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Координационного совета (КС) оппозиции.
В отношении топ-менеджера IT-компании PandaDoc возбудили уголовное делоАнастасия Марьина
Ранее сооснователь PandaDoc Микита Микадо поддержал участников протестных акций в Белоруссии и предложил помощь силовикам, которые захотят уволится из правоохранительных органов.
После этого 2 сентября Микадо сообщил, что сотрудники департамента финрасследований Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии пришли с обыском в компанию.
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