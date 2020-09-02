«Забрали директора, закрыли сотрудников»: в минском офисе IT-стартапа PandaDoc проходят обыски

В минском офисе IT-стартапа PandaDoc проходят обыски. Об этом сообщили белорусские СМИ, а затем подтвердил сооснователь компании Микита Микадо.

В своем инстаграме Микадо рассказал, что 2 сентября в офис стартапа в Минске пришли представители департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси.

По словам Микадо, сотрудников компании закрыли в офисе, не дают им пользоваться телефонами, требуют разблокировать компьютеры. Также обыски прошли в домах нескольких сотрудников, добавил Микадо.

Кроме того, сооснователь PandaDoc рассказал, что некоторых сотрудников забрали, их местонахождение неизвестно. В интервью изданию Onliner Микадо сообщил, что правоохранительные органы забрали директора офиса.

В разговоре с Forbes Микадо рассказал, что обыски проходят по делу об уклонении от уплаты налогов. При этом он подчеркнул, что компания соблюдает все нормы законодательства и работает «в белую».

«Это политические репрессии. Искать в нашем минском офисе нечего, мы — честная IT-компания», — отметил Микадо.

В середине августа сооснователь PandaDoc предложил финансовую помощь белорусским силовикам, которые хотят уволиться со службы.

Ранее обыски прошли в офисах «Яндекса» и Uber в Минске. По словам представителя «Яндекса», основания обыска «не были детализированы», силовики не изымали оборудование или документы и не задерживали сотрудников.