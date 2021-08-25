Следователи в Белоруссии закрыли уголовное дело против сотрудников PandaDoc

В Белоруссии закрыли уголовное дело против сотрудников PandaDoc, которые во время протестов после президентских выборов помогали силовикам сменить работу. Счета сотрудников были заблокированы, а сами они содержались в СИЗО.

О том, что уголовное дело закрыто, пишет издание dev.by со ссылкой на руководство PandaDoc. Кроме того, что «дело закрыто», в компании не располагают информацией.

Во время протестов после президентских выборов в Белоруссии PandaDoc объявила, что окажет финансовую помощь силовикам, желающим сменить работу.

В сентябре 2020 года в офисах PandaDoc, а также по месту жительства некоторых сотрудников прошли обыски, рассказывали RB.ru, а на счета были наложены аресты Сооснователь компании Микита Микадо говорил, что «это политические репрессии».

Спустя несколько дней силовики задержали четырех топ-менеджеров PandaDoc. Их заключили под стражу по подозрению в хищении в особо крупном размере.

Через две недели компания приостановила программу помощи силовикам. На тот момент на программу было подано почти 600 заявок. Проект продолжил фонд солидарности BYSOL.

23 сентября 2020 года со счетов PandaDoc сняли аресты. С просьбой разрешить хотя бы частично выплатить зарплаты и пособия сотрудникам и оплатить аренду компания обращалась в следственный комитет.

В октябре прошедшего года трех из четырех фигурантов дела выпустили из СИЗО.

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Фото: PandaDoc