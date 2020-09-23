СМИ сообщили о разблокировке счетов IT-компании PandaDoc

Счета IT-компании PandaDoc разблокируют — с них уже сняты аресты, которые были наложены в связи с уголовным делом в отношении четырех сотрудников минского офиса. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на сооснователя проекта Микиту Микадо.

«Разблокировка счетов компании — это, конечно, хорошая новость. Теперь мы можем выплатить зарплаты всем тем сотрудникам, которые все еще остаются в РБ, — сообщил Микадо. — Тем не менее нашим главным приоритетом стоит освобождение арестованных сотрудников. Ребята уже которую неделю сидят в СИЗО. При этом к моей инициативе они никакого отношения не имели и не имеют. Инициативу я прекратил. Их дальнейшее удержание не имеет смысла».

В начале сентября четыре сотрудника PandaDoc — главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов и директор по персоналу Владислав Михолап — были арестованы на два месяца по подозрению в хищении 107 тысяч белорусских рублей (около 3 млн российских рублей) из бюджета.

Действия силовых структур компания ранее назвала «репрессиями» и попыткой давления на основателей: ранее основатель PandaDoc Микита Микадо поддержал участников протестных акций в Белоруссии и предложил помощь сотрудникам силовых структур, которые захотят уволиться из правоохранительных органов.

После ареста сотрудников Микадо приостановил проект. Его продолжил фонд солидарности BYSOL.

PandaDoc также заявила о готовности закрыть офис в республике и создать альтернативу Парка высоких технологий вне Белоруссии.

Rusbase направил запрос представителю PandaDoc.

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