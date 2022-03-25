IT-компания PandaDoc запустила сервис электронного нотариата в США

Белорусская компания PandaDoc для управления электронными документами запустила сервис онлайн-нотариата в США. Об этом объявил сооснователь платформы Микита Микадо.

PandaDoc Notary позволит бизнесу упростить и атоматизировать дистанционное онлайн-нотариальное заверение (RON). С помощью платформы юридические документы могут быть подписаны клиентом и нотариально заверены без необходимости личной встречи.

Компания обещает эффективный, удобный и безопасный сервис. Нотариус будет удостоверять личность подписавшего с помощью аутентификации на основе знаний (KBA) и электронного анализа идентификационных данных.

Клиент сможет отслеживать каждую нотариальную операцию с помощью записей аудиовизуальных сеансов и облачного электронного журнала. Просмотреть и экспортировать записи нотариальных действий можно будет в течение нескольких минут после завершения сеанса с нотариусом.

Платформа работает во всех штатах, кроме Калифорнии. Нотариус PandaDoc может предоставить нотариальное заверение для американцев, которые находятся за пределами США.

Стоимость услуг онлайн-нотариуса начинается от $59 в месяц, где $49 пользователь платит за использование платформы PandaDoc Business и $10 за нотариальную лицензию.

Сервис управления цифровыми документами PandaDoc запустили в 2013 году. Его основателями являются выходцы из Беларуси Микита Микадо и Сергей Борисюк. В сентябре 2021 года компания стала «единорогом», достигнув оценки $1 млрд.

Сейчас PandaDoc имеет 30 тыс. клиентов в 130 странах мира. Компания увеличила количество пользователей на 80% и доход на 63% в течение последнего года. Продукт компании «навсегда бесплатный» eSign, запущенный в начале пандемии, по собственным данным PandaDoc, используется «сотнями тысяч» новых пользователей в разных отраслях.

Во время протестов после президентских выборов в Белоруссии PandaDoc объявила, что окажет финансовую помощь силовикам, желающим сменить работу.

В сентябре 2020 года в офисах PandaDoc, а также по месту жительства некоторых сотрудников прошли обыски, рассказывали RB.RU, а на счета были наложены аресты Сооснователь компании Микита Микадо говорил, что «это политические репрессии».

Спустя несколько дней силовики задержали четырех топ-менеджеров PandaDoc. Их заключили под стражу по подозрению в хищении в особо крупном размере.

Через две недели компания приостановила программу помощи силовикам. На тот момент на программу было подано почти 600 заявок. Проект продолжил фонд солидарности BYSOL.

23 сентября 2020 года со счетов PandaDoc сняли аресты. С просьбой разрешить хотя бы частично выплатить зарплаты и пособия сотрудникам и оплатить аренду компания обращалась в следственный комитет.

В августе 2021 уголовное дело было закрыто.

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