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Минфин предложить ввести налоговые льготы для разработчиков технологий военного назначения

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Разработчиков программ военного и двойного назначения предлагается освободить от НДС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на законопроект Минфина. От уплаты налога также освободят передачу прав на использование таких программ и баз данных.

Минфин предложить ввести налоговые льготы для разработчиков технологий военного назначения

В настоящее время в рамках налогового маневра в IT-отрасли от НДС освобождены разработчики софта из реестра российского ПО, который ведет Минцифры. Однако эта льгота не действует в отношении программ для ЭВМ и баз данных, связанных с обеспечением обороны и безопасности страны.

Это связано с тем, что сведения, которые могут быть отнесены к государственной тайне, запрещено включать в единый реестр российского ПО, поясняется в документе Минфина.

Законопроект планируется внести в правительство в октябре, а в Госдуму — в феврале 2023 года.  

Источник «Ведомостей» в оборонной промышленности считает, что такие поправки больше всего актуальны для производителей различных автоматических систем управления, часто отдающих разработку ПО на аутсорсинг.

Фото на обложке: Unsplash

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