Российский миллиардер раскрыл секрет прорыва экономики страны

Российский миллиардер Олег Дерипаска увидел возможность для экономического прорыва в России. Предприниматель считает, что сейчас нужно использовать преимущества Транссибирского транзита для контейнерных перевозок. Об этом Дерипаска рассказал в своем Telegram-канале.

«Стоимость контейнерных перевозок из Азии в Европу в результате проблем, связанных с пандемией, выросла более чем в 3 раза. Раньше контейнер из Азии в Европу можно было перевезти за $4 тысячи, а теперь, с задержками, за $12 тысяч», — пишет Дерипаска.

По его мнению, данный способ поможет привлечь «тысячи новых клиентов и миллиарды экспортной выручки». При этом полученный доход можно будет использовать на модернизацию Транссиба для осуществления перевозки контейнерных грузов, а не угля.

Кроме того, бизнесмен привел в пример статью Financial Times, в которой рассказывается о сложностях с поставками грузов морским путем. Помимо роста цен, сбивается логистический график, что ведет к непредсказуемой задержке даже при оплате в разы увеличенной стоимости услуги.

Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию неравномерными локдаунами, которые вводились по всему миру. Из-за них сейчас в некоторых регионах ощущается нехватка судов.

Фото: Finparty