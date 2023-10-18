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Совет Федерации предложил Минцифры создать госплатформу развития ИИ

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Совет Федерации рекомендовал Минцифры создать госплатформу развития искусственного интеллекта (ИИ), где разработчики получат доступ к вычислительной инфраструктуре и данным. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на решение совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.

Совет Федерации предложил Минцифры создать госплатформу развития ИИ

Российские разработчики, у которых недостаточно ресурсов, должны иметь доступ к государственным данным для создания технологий ИИ, считает зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.

Он считает, что на платформе должны размещаться дата-сеты (наборы данных), на основе которых будет возможно обучать системы ИИ. Разработчикам дадут доступ к вычислительной инфраструктуре.

Проект, по мнению Шейкина, должен финансироваться из бюджетных средств. В Минцифры газете сообщили, что рекомендации от Совета Федерации пока не поступили.

Опрошенные изданием участники рынка подтверждают, что в условиях санкций серверы стоят дорого и их сложно получить. Они поддерживают идею создания госплатформы развития ИИ. При этом эксперты говорят о технологических сложностях и рисках создания неравных условий на рынке.

Фото на обложке: Unsplash

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