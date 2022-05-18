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В Минцифры спрогнозировали сокращение доли iPhone на российском рынке и переход на Android-платформу

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Глава Минцифры Максут Шадаев поделился прогнозом министерства, согласно которому доля iPhone сократится до конца 2024 года в два раза. По его мнению, пользователи будут постепенно переходить на Android-платформу, если она «сохранит признаки открытости».

В Минцифры спрогнозировали сокращение доли iPhone на российском рынке и переход на Android-платформу

«У Минцифры готов прогноз: доля устройств, смартфонов, айфонов сократится в два раза до конца 2024 года на российском рынке. Понятно, что это вопрос удобства сервисов, это оплата, возможность скачать приложения и так далее. В силу более закрытой архитектуры (iOS — прим.) понятно, что пользователи будут постепенно переходить на Android-платформу, если она сохранит признаки открытости», — заявил Шадаев в ходе Российского интернет-форума (РИФ) 2022.

Министр также выразил уверенность, что отечественный магазин приложений, разработку которого в настоящее время ведет VK, «за значительно более короткий срок придет к такому же уровню, как и более зрелые аналоги».

Фото на обложке: Unsplash

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