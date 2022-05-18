Глава Минцифры Максут Шадаев поделился прогнозом министерства, согласно которому доля iPhone сократится до конца 2024 года в два раза. По его мнению, пользователи будут постепенно переходить на Android-платформу, если она «сохранит признаки открытости».

В Минцифры спрогнозировали сокращение доли iPhone на российском рынке и переход на Android-платформу