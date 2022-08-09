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Минцифры предложило собирать биометрию без согласия ее владельцев

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Минцифры предложило собирать биометрические данные россиян в «Единую биометрическую систему» (ЕБС) без их согласия. Для этого ведомство разработало поправки к правилам сбора биометрии.

Минцифры предложило собирать биометрию без согласия ее владельцев

Поправки были отправлены письмом в Аналитический центр при правительстве 2 августа, пишет «Коммерсантъ».

Они упрощают передачу данных из любых информационных систем (например, организаций финансового рынка) в ЕБС. Ранее для передачи в ЕБС нужно было, чтобы «слепок» содержал лицо и голос, а теперь для размещения в госсистеме достаточно только изображения лица или голоса. 

При этом уточняется, что использовать эти данные сможет только разместившая их организация.

Авторы документа подчеркивают, что согласия граждан на сбор и актуализацию биометрии в ЕБС и «иных информационных системах, обеспечивающих идентификацию и/или аутентификацию с использованием биометрических персональных данных», не требуется.

В министерстве добавили, что все организации обязаны уведомить гражданина о передаче его данных в ЕБС и убедиться, что эта информация была получена. Гражданин вправе обратиться в ЕБС и потребовать уничтожить его биометрические данные.

Опрошенные газетой эксперты считают, что при таком сценарии наполнение ЕБС будет происходить хаотично.

Фото на обложке: Unsplash

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