Минцифры приравняло услугу CDN к хостингу. О решении ведомства рассказал директор по развитию инфраструктуры «Яндекса» Алексей Соколов, выступая на XV Международной конференции TransNet по магистральным сетям связи группы ComNews, пишут «Ведомости».
Хостинг – это предоставление услуг по обслуживанию серверов, на которых стоит софт, позволяющий владельцу, например, разворачивать сайты и загружать на них контент, а пользователю обращаться к этому серверу и контент получать, объяснил генеральный директор «Комфортела» Дмитрий Петров.
По оценкам экспертов, для крупных компаний с доходами по 200-500 млн рублей вложения в СОРМ могут превысить 10 млн рублей, а для маленьких нововведение может сделать бизнес CDN нерентабельным.
- В 2023 году в России предложили создать национальную сеть доставки контента, то есть разместить собственные серверы, которые ускоряли бы работу с сайтами для конечных пользователей. Такие серверы раньше устанавливали зарубежные компании, но убрали их после начала спецоперации на Украине.
Фото на обложке: Unsplash
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