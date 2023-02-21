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Минцифры запустило безопасную детскую почту

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Минцифры запускает новый сервис — специальную почту для детей. Любой ребенок сможет использовать сервис для учебы или общения, сообщается в Telegram-канале ведомства. Зарегистрировать электронный ящик предлагается через портал «Госуслуг».

Минцифры запустило безопасную детскую почту

Сервис предназначен для подростков и детей младше 14 лет. В ведомстве пояснили, что детская почта автоматически блокирует нежелательный контент, спам и рекламу.

Кроме того, ребенок не сможет прочитать письмо от неизвестного отправителя без ведома родителей. Сообщения с новых адресов сперва сортируются в папку «На проверку», и только после разрешения родителя письмо увидит ребенок.

Сервис удобен в использовании: вход осуществляется по СМС, то есть ребенку не придется придумывать и запоминать пароль.

Электронный ящик можно зарегистрировать при создании детской учетной записи на «Госуслугах».

Ранее в Минцифры сообщили, что с 1 июня двухфакторная аутентификация по СМС станет обязательной на «Госуслугах». Сама функция появится на портале уже 1 марта.

Фото на обложке: Unsplash

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