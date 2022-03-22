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Минцифры предложило создать единое облако для работы российских компаний

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Минцифры предложило создать единое облако для работы бизнеса. Его оператором предлагается сделать «Ростелеком», которому планируется выделить дополнительное финансирование на этот проект. Для бизнеса, который будет пользоваться сервисом, предусмотрены субсидии.

Минцифры предложило создать единое облако для работы российских компаний

Минцифры направило в правительство предложение о создании единой облачной системы для работы российских компаний, переходящих с иностранных облачных сервисов, сообщил «Коммерсантъ». 

Оператором облака предварительно выбран «Ростелеком». На реализацию проекта оператору планируется выделить госфинансирование. Компании смогут получить субсидии на переход на российское решение.

Бизнес получит возможность перенести на инфраструктуру «Ростелекома» свои данные из иностранных облачных сервисов. Но для того, чтобы приступить к реализации проекта необходимо постановление правительства. 

Речь идет о создании нового продукта, а не расширении «гособлака», которое было запущено в 2019 года для переноса данных госорганов, пояснил источник газеты.

При этом, по словам источника на IT-рынке, российские компании уже сами начал массовую миграцию на отечественные облачные сервисы. По его мнению, бизнес, несмотря на предложенные субсидии для перехода в облако «Ростелекома», будет выбирать те сервисы, которые ему больше подходят.

Российские компании ускорили переход на отечественные облачные решения в начале марта 2022 года на фоне западных санкций и ухода иностранных IT-компаний с россияйского рынка. На 5 марта некоторые облачные сервисы фиксировали рост спроса на свои решения со стороны бизнеса в размере до 1000%.

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Фото на обложке: Tero Vesalainen / Shutterstock

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