Российские компании стали массово переходить на отечественные облачные сервисы

Российские компании на фоне санкций стали массово переходить с иностранных облачных сервисов на отечественные.
Спрос на услуги облачных сервисов за последнюю неделю вырос в несколько раз, сообщил РБК. Некоторые облачные сервисы фиксируют рост спроса со стороны бизнеса на 1000%.
В Linxdatacenter зафиксировали рост числа заявок как от уже существующих, так и от новых клиентов. Много заявок идет на миграцию данных и IT-систем с различных зарубежных облачных сервисов в РФ в целях локализации.
Неясно, что будет с доступностью зарубежных облачных сервисов, поэтому критически важную для бизнес-процессов информацию и инфраструктуру переносят в превентивных целях, пояснил директор по продажам Linxdatacenter Роман Шулимов.
Как растет спрос:
- В O2xygen количество заявок выросло в три раза за последнюю неделю.
- Спрос на облачные решения VK со стороны компаний увеличился, а количество пользователей «Облако Mail.ru» выросло на 20%.
- Число запросов на переход в облако МТС с 28 февраля по 4 марта выросло в десять раз по сравнению с обычной неделей февраля.
- В «МегаФоне» зафиксировали рост спроса на свои облачные сервисы в пять раз.
- В «ВымпелКоме» наблюдался «кратный рост спроса» на подключение решений по кибербезопасности и облачных сервисов.
- Впрочем, представитель «Ростелекома» сообщил, что они не видят роста количества заявок.
У российских компаний были популярны услуги зарубежных облачных сервисов. По данным основателя O2xygen Павла Кулакова, рынок российских клиентов Amazon web services (AWS), Google Cloud и Microsoft Azure составляет около $400 млн в год. По его прогнозу, до двух третей пользователей зарубежных сервисов перейдут на отечественные.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Часы и кошельки не нужны: топ трендов мобильной разработки в 2022 году
- 2 Кто сможет закупать отечественный софт за полцены? Инструкция
- 3 7 технологий, которые помогут банку стать экосистемой
- 4 Тренды аналитики и визуализации данных в 2021 году
- 5 Почему комплексный SaaS-продукт принесет бизнесу больше прибыли, чем узкоспециализированный
ВОЗМОЖНОСТИ
05 марта 2022
05 марта 2022
06 марта 2022