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Российские компании стали массово переходить на отечественные облачные сервисы

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Российские компании на фоне санкций стали массово переходить с иностранных облачных сервисов на отечественные.

Российские компании стали массово переходить на отечественные облачные сервисы

Спрос на услуги облачных сервисов за последнюю неделю вырос в несколько раз, сообщил РБК. Некоторые облачные сервисы фиксируют рост спроса со стороны бизнеса на 1000%.

В Linxdatacenter зафиксировали рост числа заявок как от уже существующих, так и от новых клиентов. Много заявок идет на миграцию данных и IT-систем с различных зарубежных облачных сервисов в РФ в целях локализации.

Неясно, что будет с доступностью зарубежных облачных сервисов, поэтому критически важную для бизнес-процессов информацию и инфраструктуру переносят в превентивных целях, пояснил директор по продажам Linxdatacenter Роман Шулимов.

Как растет спрос:

  • В O2xygen количество заявок выросло в три раза за последнюю неделю.
  • Спрос на облачные решения VK со стороны компаний увеличился, а количество пользователей «Облако Mail.ru» выросло на 20%. 
  • Число запросов на переход в облако МТС с 28 февраля по 4 марта выросло в десять раз по сравнению с обычной неделей февраля.
  • В «МегаФоне» зафиксировали рост спроса на свои облачные сервисы в пять раз. 
  • В «ВымпелКоме» наблюдался «кратный рост спроса» на подключение решений по кибербезопасности и облачных сервисов. 
  • Впрочем, представитель «Ростелекома» сообщил, что они не видят роста количества заявок. 

У российских компаний были популярны услуги зарубежных облачных сервисов. По данным основателя O2xygen Павла Кулакова, рынок российских клиентов Amazon web services (AWS), Google Cloud и Microsoft Azure составляет около $400 млн в год. По его прогнозу, до двух третей пользователей зарубежных сервисов перейдут на отечественные.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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