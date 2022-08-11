Минцифры предложило снизить ставку по ипотеке для IT-специалистов с 5% до 3%

Минцифры подготовило постановление правительства, которое понижает ставку по льготной ипотеке для IT-специалистов с 5% до 3%. Кроме того, порог зарплаты для получения льготного кредита также могут сократить, пишет ТАСС со ссылкой на документ.

«Вносятся изменения в части размера льготной ставки по ипотечному кредиту. Новой редакцией правил предусматривается, что максимальная ставка по кредитным договорам, заключенным после вступления в силу проекта постановления, будет составлять 3% годовых», — следует из пояснительной записки к проекту.

Минимальная оплата труда, которая необходима для получения кредита, также может быть снижена — со 150 тыс. до 120 тыс. рублей для городов-миллионников за исключением Москвы, со 100 тыс. до 70 тыс. рублей в других городах и муниципальных образованиях. Для Москвы порог останется прежним и составит 150 тыс. рублей.

Сейчас претендовать на льготный кредит могут работники в возрасте от 22 до 45 лет, работающие в аккредитованных IT-компаниях. Льготная ставка по ипотеке для IT-специалистов составляет 5% годовых (при поддержке региона может быть снижена до 2%), а максимальная сумма кредита — 18 млн рублей для городов-миллионников и 9 млн рублей для остальных городов.

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